ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

15:00 20.01.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5734 белорусского рубля, 1 евро – 2,9232 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3614 белорусского рубля, 100 гривен – 9,0869 белорусского рубля.