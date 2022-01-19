В четверг, 20 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0211 BYN (-0,82%) до 2,5734 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5945 BYN). Объем торгов составил 156 994 000 BYN.

Курс евро упал на 0,0182 BYN (-0,62%) до 2,9232 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2.9414 BYN). Объем торгов составил 27 025 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0177 BYN (-0,53%) до 3,3614 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3791 BYN). Объем торгов составил 26 014 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,63 рубля; евро между 2,923 и 2,97 рубля; 100 российских рублей между 3,365 и 3,53 рубля.