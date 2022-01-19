В среду, 19 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0069 BYN (+0,27%) до 2,5945 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5876 BYN). Объем торгов составил 49 684 700 BYN.

Курс евро понизился на 0,0075 BYN (-0,25%) до 2.9414 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2.9489 BYN). Объем торгов составил 17 424 700 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0084 BYN (-0,25%) до 3,3791 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3875 BYN). Объем торгов составил 27 153 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,588 и 2,64 рубля; евро между 2,94 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,384 и 3,53 рубля.