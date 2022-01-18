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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

14:38 18.01.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5876 белорусского рубля, 1 евро – 2.9489 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3875 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1041 белорусского рубля.