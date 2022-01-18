Во вторник, 18 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0048 BYN (+0,19%) до 2,5876 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5828 BYN). Объем торгов составил 75 319 000 BYN.

Курс евро понизился на 0,0007 BYN (-0,02%) до 2.9489 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9496 BYN). Объем торгов: 11 907 500 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0004 BYN (-0,01%) до 3,3875 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3879 BYN). Объем торгов составил 23 331 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,588 и 2,64 рубля; евро между 2,95 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,387 и 3,53 рубля.