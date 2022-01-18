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18.01.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:41 18.01.2022

Во вторник, 18 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0048 BYN (+0,19%) до 2,5876 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5828 BYN). Объем торгов составил 75 319 000 BYN.

Курс евро понизился на 0,0007 BYN (-0,02%) до 2.9489 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9496 BYN). Объем торгов: 11 907 500 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0004 BYN (-0,01%) до 3,3875 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3879 BYN). Объем торгов составил 23 331 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,588 и 2,64 рубля; евро между 2,95 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,387 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2022
валюта курс
EUR 2.9496
USD 2.5828
RUB 3.3879
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9489 -0.0007
USD 2.5876 +0.0048
RUB 3.3875 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9430 2.9500
USD 2.5820 2.5890
RUB 3.3780 3.3940
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Конвертация в банках
на 18.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1420
EUR/RUB 86.9000 87.3500
USD/RUB 76.1500 76.6500
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