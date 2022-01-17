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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

15:13 17.01.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5828 белорусского рубля, 1 евро – 2,9496 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3879 белорусского рубля, 100 гривен – 9,1776 белорусского рубля.