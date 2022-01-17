В понедельник, 17 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,015 BYN (+0,58%) до 2,5828 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5678 BYN). Объем торгов составил 34 684 200 BYN.

Курс евро вырос на 0,0051 BYN (+0,17%) до 2,9496 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9445 BYN). Объем торгов составил 32 934 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0065 BYN (-0,19%) до 3,3879 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3944 BYN). Объем торгов составил 43 675 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,61 рубля; евро между 2,958 и 2,98 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,53 рубля.