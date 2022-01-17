ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:21 17.01.2022

В понедельник, 17 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,015 BYN (+0,58%) до 2,5828 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5678 BYN). Объем торгов составил 34 684 200 BYN.

Курс евро вырос на 0,0051 BYN (+0,17%) до 2,9496 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,9445 BYN). Объем торгов составил 32 934 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0065 BYN (-0,19%) до 3,3879 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3944 BYN). Объем торгов составил 43 675 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,61 рубля; евро между 2,958 и 2,98 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,53 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2022
валюта курс
EUR 2.9445
USD 2.5678
RUB 3.3944
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9496 +0.0051
USD 2.5828 +0.015
RUB 3.3879 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9420 2.9580
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3600 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1390 1.1430
EUR/RUB 87.0000 87.7000
USD/RUB 76.1500 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте