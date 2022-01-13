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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:54 14.01.2022

В пятницу, 14 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0123 BYN (+0,48%) до 2,5678 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5555 BYN). Объем торгов составил 63 858 300 BYN.

Курс евро вырос на 0,0148 BYN (+0,5%) до 2,9445 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9297 BYN). Объем торгов составил 32 934 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0313 BYN (-0,92%) до 3,3944 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4257 BYN). Объем торгов составил 43 675 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,61 рубля; евро между 2,948 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,395 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
валюта курс
EUR 2.9190
USD 2.5689
RUB 3.4465
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Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9445 +0.0148
USD 2.5678 +0.0123
RUB 3.3944 -0.0313
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9410 2.9480
USD 2.5660 2.5740
RUB 3.3750 3.3900
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Конвертация в банках
на 14.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1480
EUR/RUB 86.8000 86.7300
USD/RUB 75.7000 76.4000
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