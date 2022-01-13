В пятницу, 14 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0123 BYN (+0,48%) до 2,5678 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5555 BYN). Объем торгов составил 63 858 300 BYN.

Курс евро вырос на 0,0148 BYN (+0,5%) до 2,9445 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9297 BYN). Объем торгов составил 32 934 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0313 BYN (-0,92%) до 3,3944 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4257 BYN). Объем торгов составил 43 675 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,61 рубля; евро между 2,948 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,395 и 3,53 рубля.