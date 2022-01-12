В четверг, 13 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0134 BYN (-0,52%) до 2,5555 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5689 BYN). Объем торгов составил 63 858 300 BYN.

Курс евро вырос на 0,0107 BYN (+0,37%) до 2,9297 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,919 BYN). Объем торгов: 34 985 900 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0208 BYN (-0,61%) до 3,4257 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4465 BYN). Объем торгов составил 27 367 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,61 рубля; евро между 2,932 и 2,95 рубля; 100 российских рублей между 3,428 и 3,53 рубля.