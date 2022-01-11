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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:03 12.01.2022

В среду, 12 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0085 BYN (-0,33%) до 2,5689 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5774 BYN). Объем торгов составил 16 561 500 BYN.

Курс евро снизился на 0,0053 BYN (-0,18%) до 2,919 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9243 BYN). Объем торгов составил 6 392 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0022 BYN (+0,06%) до 3,4465 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4443 BYN). Объем торгов составил 36 871 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,569 и 2,61 рубля; евро между 2,919 и 2,95 рубля; 100 российских рублей между 3,48 и 3,53 рубля.
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с 12.01.2022
валюта курс
EUR 2.9243
USD 2.5774
RUB 3.4443
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Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9243 -0.0017
USD 2.5774 -0.0055
RUB 3.4443 +0.0037
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Курсы в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9210
USD 2.5650 2.5700
RUB 3.4360 3.4480
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Конвертация в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1360
EUR/RUB 84.5000 84.9000
USD/RUB 74.5000 74.8000
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