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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА


15:15 11.01.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5774 белорусского рубля, 1 евро – 2,9243 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4443 белорусского рубля, 100 гривен – 9,3702 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2022
валюта курс
EUR 2.9260
USD 2.5829
RUB 3.4406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9243 -0.0017
USD 2.5774 -0.0055
RUB 3.4443 +0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9180 2.9250
USD 2.5730 2.5790
RUB 3.4340 3.4440
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Конвертация в банках
на 11.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1340
USD/RUB 74.8000 75.1000
RUB/EUR 84.8500 85.2500
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