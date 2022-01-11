ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

15:15 11.01.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5774 белорусского рубля, 1 евро – 2,9243 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4443 белорусского рубля, 100 гривен – 9,3702 белорусского рубля.