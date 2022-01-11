Во вторник, 11 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0055 BYN (-0,21%) до 2,5774 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5829 BYN). Объем торгов составил 26 820 900 BYN.

Курс евро опустился на 0,0017 BYN (-0,06%) до 2,9243 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9260 BYN). Объем торгов составил 34 933 800 BYN.

Российский рубль вновь подорожал на 0,0037 BYN (+0,11%) до 3,4443 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4406 BYN). Объем торгов составил 53 947 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,579 и 2,62 рубля; евро между 2,926 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,53 рубля.