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11.01.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:46 11.01.2022

Во вторник, 11 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0055 BYN (-0,21%) до 2,5774 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5829 BYN). Объем торгов составил 26 820 900 BYN.

Курс евро опустился на 0,0017 BYN (-0,06%) до 2,9243 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9260 BYN). Объем торгов составил 34 933 800 BYN.

Российский рубль вновь подорожал на 0,0037 BYN (+0,11%) до 3,4443 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4406 BYN). Объем торгов составил 53 947 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,579 и 2,62 рубля; евро между 2,926 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2022
валюта курс
EUR 2.9260
USD 2.5829
RUB 3.4406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9243 -0.0017
USD 2.5774 -0.0055
RUB 3.4443 +0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9180 2.9250
USD 2.5730 2.5790
RUB 3.4340 3.4440
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Конвертация в банках
на 11.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1340
USD/RUB 74.8000 75.1000
RUB/EUR 84.8500 85.2500
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