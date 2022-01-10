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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:42 10.01.2022
В понедельник, 10 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0181 BYN (-0,7%) до 2,5829 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 70 033 100 BYN.
Курс евро также снизился на 0,0124 BYN (-0,42%) до 2,926 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 13 085 200 BYN.
В свою очередь российский рубль укрепился сразу на 0,0534 BYN (+1,58%) до 3,4406 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 17 992 100 BYN.
Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,584 и 2,62 рубля; евро между 2,928 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,53 рубля.
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