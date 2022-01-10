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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:42 10.01.2022

В понедельник, 10 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0181 BYN (-0,7%) до 2,5829 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 70 033 100 BYN.

Курс евро также снизился на 0,0124 BYN (-0,42%) до 2,926 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 13 085 200 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился сразу на 0,0534 BYN (+1,58%) до 3,4406 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 17 992 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,584 и 2,62 рубля; евро между 2,928 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,53 рубля.
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с 10.01.2022
валюта курс
EUR 2.9384
USD 2.6010
RUB 3.3872
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Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9260 -0.0124
USD 2.5829 -0.0181
RUB 3.4406 +0.0534
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9290
USD 2.5800 2.5850
RUB 3.4300 3.4350
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Конвертация в банках
на 10.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 85.0000 85.3000
USD/RUB 75.0000 75.3000
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