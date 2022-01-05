С 1 января по 31 декабря 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных облигаций Республики Беларусь на сумму Br191,00 млн и $1 237,63 млн. в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в том числе именных облигаций реализовано на Br191,00 млн и $1 205,10 млн в эквиваленте; облигаций на предъявителя – $32,53 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $26,77 млн.