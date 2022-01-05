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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ОТЧИТАЛСЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГОСОБЛИГАЦИЙ В 2021 ГОДУ
15:06 06.01.2022
С 1 января по 31 декабря 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных облигаций Республики Беларусь на сумму Br191,00 млн и $1 237,63 млн. в эквиваленте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в том числе именных облигаций реализовано на Br191,00 млн и $1 205,10 млн в эквиваленте; облигаций на предъявителя – $32,53 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $26,77 млн.
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