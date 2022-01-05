В четверг, 6 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0124 BYN (+0,48%) до 2,601 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5886 BYN). Объем торгов составляет 79 321 000 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0127 BYN (+0,43%) до 2,9384 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9257 BYN). Объем торгов составляет 25 675 400 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел сразу на 0,0351 BYN (-1,03%) до 3,3872 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4223 BYN). Объем торгов составляет 37 821 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,66 рубля; евро между 2,944 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,395 и 3,53 рубля.