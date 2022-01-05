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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:41 06.01.2022

В четверг, 6 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0124 BYN (+0,48%) до 2,601 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5886 BYN). Объем торгов составляет 79 321 000 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0127 BYN (+0,43%) до 2,9384 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,9257 BYN). Объем торгов составляет 25 675 400 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел сразу на 0,0351 BYN (-1,03%) до 3,3872 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4223 BYN). Объем торгов составляет 37 821 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,6 и 2,66 рубля; евро между 2,944 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,395 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2022
валюта курс
EUR 2.9257
USD 2.5886
RUB 3.4223
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Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9384 +0.0127
USD 2.6010 +0.0124
RUB 3.3872 -0.0351
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Курсы в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9250
USD 2.5840 2.5940
RUB 3.4080 3.4280
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Конвертация в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 85.1300 85.9000
USD/RUB 75.5000 76.1000
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