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05.01.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:46 05.01.2022

В среду, 5 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0145 BYN (+0,56) до 2,5886 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5741 BYN). Объем торгов составил 56 596 200 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0167 BYN (+0,57%) до 2,9257 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,909 BYN). Объем торгов составил 8 821 050 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0192 BYN (-0,56%) до 3,4223 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4415 BYN). Объем торгов составил 52 516 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,64 рубля; евро между 2,93 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2022
валюта курс
EUR 2.9090
USD 2.5741
RUB 3.4415
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9257 +0.0167
USD 2.5886 +0.0145
RUB 3.4223 -0.0192
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9250
USD 2.5840 2.5940
RUB 3.4080 3.4280
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Конвертация в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 85.1300 85.9000
USD/RUB 75.5000 76.1000
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