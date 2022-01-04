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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БВФБ И БЕЛАРУСБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:48 05.01.2022
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее публикацию на сайте БВФБ информации о значимых корпоративных событиях банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, заключение соглашения направлено на дальнейшее развитие организованного рынка ценных бумаг, одним из элементов которого является раскрытие информации о корпоративных событиях эмитентов, ценные бумаги которых включены в официальные котировальные листы БВФБ.
«Новый подход БВФБ в работе с эмитентами будет способствовать внедрению международных стандартов корпоративного управления, повышению прозрачности рынка ценных бумаг, привлекательности включения ценных бумаг в котировальные листы БВФБ, а также росту информированности участников рынка о важнейших событиях эмитентов, которые могут повлиять на формирование рыночной цены эмиссионных бумаг», - отметили на бирже.
Акции ОАО «АСБ Беларусбанк» прошли процедуру листинга на БВФБ и с 11 августа 2020 года включены в котировальный лист первого уровня площадки «Рынок госпредприятий».
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