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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

15:32 04.01.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 января 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5741 белорусского рубля, 1 евро – 2,9090 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4415 белорусского рубля, 100 гривен – 9,4293 белорусского рубля.