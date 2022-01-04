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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ЯНВАРЯ ОСЛАБ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
15:05 04.01.2022
Во вторник, 4 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0151 BYN (+0,59) до 2,5741 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5183 BYN). Объем торгов: 85 585 100 BYN.
Курс евро укрепился на 0,0068 BYN (+0,23%) до 2,909 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,5183 BYN). Объем торгов: 22 692 800 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0036 BYN (+0,1%) до 3,4415 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,5183 BYN). Объем торгов: 34 155 500 BYN.
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,583 и 2,62 рубля; евро между 2,919 и 2,96 рубля; 100 российских рублей между 3,439 и 3,53 рубля.
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