|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ТОРГИ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ НА БВФБ 31 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ
13:41 31.12.2021
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» информирует, что в целях завершения не позднее 31.12.2021 расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», торги иностранными валютами 31 декабря 2021 года проводиться не будут.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2021
Курсы в банках
на 31.12.2021
Конвертация в банках
на 31.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте