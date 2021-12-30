ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

ТОРГИ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ НА БВФБ 31 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ

13:41 31.12.2021 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» информирует, что в целях завершения не позднее 31.12.2021 расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», торги иностранными валютами 31 декабря 2021 года проводиться не будут.