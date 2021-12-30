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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

14:54 30.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5481 белорусского рубля, 1 евро – 2,8826 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 3,4322 белорусского рубля, 100 гривен – 9,3319 белорусского рубля.