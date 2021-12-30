В четверг, 30 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0232 BYN (+0,92%) до 2,5481 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5249 BYN). (Объём торгов: 95 343 600 BYN).

Курс евро также укрепился на 0,0281 BYN (+0,98%) до 2,8826 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8545 BYN). (Объём торгов: 19 981 800 BYN).

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0012 BYN (-0,03%) до 3,4322 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4334 BYN). (Объём торгов: 34 251 300 BYN).

Курс продажи доллара на 13:55 в белорусских банках колеблется между 2,559 и 2,59 рубля; евро между 2,888 и 2,991 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,53 рубля.