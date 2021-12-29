В среду, 29 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0066 BYN (+0,26%) до 2,5249 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5183 BYN). (Объём торгов: 68 130 800 BYN).

Курс евро также укрепился на 0,0027 BYN (+0,09%) до 2,8545 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8518 BYN). (Объём торгов: 7 176 150 BYN).

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0079 BYN (+0,23%) до 3,4334 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4255 BYN). (Объём торгов: 27 104 500 BYN).

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,528 и 2,57 рубля; евро между 2,852 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,426 и 3,53 рубля.