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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК
14:09 27.12.2021
В понедельник, 27 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0025 BYN (+0,1%) до 2,5179 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5154 BYN). (Объём торгов: 75 654 800 BYN).
В свою очередь курс евро отступил на 0,0015 BYN (-0,05%) до 2,8496 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8511 BYN). (Объём торгов: 9 306 850 BYN).
Российский рубль незначительно подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,4359 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4356 BYN). (Объём торгов: 14 082 000 BYN).
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,521и 2,57 рубля; евро между 2,852и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,53 рубля.
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