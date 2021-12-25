В понедельник, 27 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0025 BYN (+0,1%) до 2,5179 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5154 BYN). (Объём торгов: 75 654 800 BYN).

В свою очередь курс евро отступил на 0,0015 BYN (-0,05%) до 2,8496 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8511 BYN). (Объём торгов: 9 306 850 BYN).

Российский рубль незначительно подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,4359 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4356 BYN). (Объём торгов: 14 082 000 BYN).

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,521и 2,57 рубля; евро между 2,852и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,53 рубля.