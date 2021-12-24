В пятницу, 24 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно вырос на 0,0005 BYN (+0,02%) до 2,5154 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5149 BYN). (Объём торгов: 52 387 900 BYN).

Курс евро также укрепился на 0,0008 BYN (+0,03%) до 2,8511 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8503 BYN). (Объём торгов: 8 627 500 BYN).

Российский рубль подорожал на 0,0062 BYN (+0,18%) до 3,4356 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4294 BYN). (Объём торгов: 15 080 000 BYN).

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,519 и 2,57 рубля; евро между 2,854 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,53 рубля.