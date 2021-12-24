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24.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ОСЛАБ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БИРЖЕВОЙ НЕДЕЛИ


13:54 24.12.2021

В пятницу, 24 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно вырос на 0,0005 BYN (+0,02%) до 2,5154 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5149 BYN). (Объём торгов: 52 387 900 BYN).

Курс евро также укрепился на 0,0008 BYN (+0,03%) до 2,8511 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8503 BYN). (Объём торгов: 8 627 500 BYN).

Российский рубль подорожал на 0,0062 BYN (+0,18%) до 3,4356 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4294 BYN). (Объём торгов: 15 080 000 BYN).

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,519 и 2,57 рубля; евро между 2,854 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2021
валюта курс
EUR 2.8503
USD 2.5149
RUB 3.4294
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8511 +0.0008
USD 2.5154 +0.0005
RUB 3.4356 +0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8450 2.8520
USD 2.5130 2.5180
RUB 3.4120 2.4320
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Конвертация в банках
на 24.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1350
EUR/RUB 82.8000 83.2500
USD/RUB 73.2500 73.8000
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Финансовая информация
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