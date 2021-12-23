ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

18:02 23.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5149 белорусского рубля, 1 евро – 2,8503 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 3,4294 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2172 белорусского рубля.