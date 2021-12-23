В четверг, 23 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0146 BYN (-0,58%) до 2,5149 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5295 BYN). (Объём торгов: 31 843 600 BYN).

Курс евро продолжил снижение на 0,0022 BYN (-0,08%) до 2,8503 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8525 BYN). (Объём торгов: 14 881 200 BYN).

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0014 BYN (+0,04%) до 3,4294 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,428 BYN). (Объём торгов: 19 178 900 BYN).

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,57 рубля; евро между 2,85 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,433 и 3,53 рубля.