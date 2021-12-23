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23.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЕВРО ОСЛАБЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:22 23.12.2021

В четверг, 23 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0146 BYN (-0,58%) до 2,5149 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5295 BYN). (Объём торгов: 31 843 600 BYN).

Курс евро продолжил снижение на 0,0022 BYN (-0,08%) до 2,8503 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8525 BYN). (Объём торгов: 14 881 200 BYN).

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0014 BYN (+0,04%) до 3,4294 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,428 BYN). (Объём торгов: 19 178 900 BYN).

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,57 рубля; евро между 2,85 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,433 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2021
валюта курс
EUR 2.8525
USD 2.5295
RUB 3.4280
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8503 -0.0022
USD 2.5149 -0.0146
RUB 3.4294 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8460 2.8520
USD 2.5100 2.5180
RUB 3.4100 3.4300
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Конвертация в банках
на 23.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1330
EUR/RUB 83.0000 83.6900
USD/RUB 73.3000 73.9000
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Финансовая информация
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