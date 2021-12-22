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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

15:47 22.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5295 белорусского рубля, 1 евро – 2,8525 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 3,4280 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2822 белорусского рубля.