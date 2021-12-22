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22.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕВРО ПРОДОЛЖИЛ ДЕШЕВЕТЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


14:42 22.12.2021

В среду, 22 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0022 BYN (+0,09%) до 2,5295 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5273 BYN). (Объём торгов: 33 205 100 BYN).

Курс евро продолжил снижение на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,8525 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8533 BYN). (Объём торгов: 10 440 100 BYN).

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0052 BYN (+0,15%) до 3,428 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4228 BYN). (Объём торгов: 43 120 700 BYN).

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,532 и 2,57 рубля; евро между 2,855 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2021
валюта курс
EUR 2.8533
USD 2.5273
RUB 3.4228
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8525 -0.0008
USD 2.5295 +0.0022
RUB 3.4280 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8500 2.8575
USD 2.5280 2.5320
RUB 3.4170 3.4300
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Конвертация в банках
на 22.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 83.2000 83.5500
USD/RUB 73.8000 74.1000
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Финансовая информация
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