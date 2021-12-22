В среду, 22 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0022 BYN (+0,09%) до 2,5295 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5273 BYN). (Объём торгов: 33 205 100 BYN).

Курс евро продолжил снижение на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,8525 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8533 BYN). (Объём торгов: 10 440 100 BYN).

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0052 BYN (+0,15%) до 3,428 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4228 BYN). (Объём торгов: 43 120 700 BYN).

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,532 и 2,57 рубля; евро между 2,855 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,53 рубля.