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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА


15:01 21.12.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5273 белорусского рубля, 1 евро – 2,8533 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4228 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2779 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.12.2021
валюта курс
EUR 2.8582
USD 2.5374
RUB 3.4163
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8533 -0.0049
USD 2.5273 -0.0101
RUB 3.4228 +0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8490 2.8570
USD 2.5240 2.5300
RUB 3.4050 3.4180
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Конвертация в банках
на 21.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1300
EUR/RUB 83.5000 84.0000
USD/RUB 74.0000 74.4500
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