Во вторник, 21 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослабел на 0,0101 BYN (-0,4%) до 2,5273 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5374 BYN). (Объём торгов: 34 105 700 BYN).

Курс евро также снизился на 0,0049 BYN (-0,17%) до 2,8533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8582 BYN). (Объём торгов: 21 322 500 BYN).

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0065 BYN (+0,19%) до 3,4228 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4163 BYN). (Объём торгов: 14 055 600 BYN).

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,528 и 2,57 рубля; евро между 2,857 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,53 рубля.