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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК
14:05 21.12.2021
Во вторник, 21 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослабел на 0,0101 BYN (-0,4%) до 2,5273 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5374 BYN). (Объём торгов: 34 105 700 BYN).
Курс евро также снизился на 0,0049 BYN (-0,17%) до 2,8533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8582 BYN). (Объём торгов: 21 322 500 BYN).
В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0065 BYN (+0,19%) до 3,4228 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4163 BYN). (Объём торгов: 14 055 600 BYN).
Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,528 и 2,57 рубля; евро между 2,857 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,53 рубля.
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