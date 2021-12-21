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21.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:05 21.12.2021

Во вторник, 21 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослабел на 0,0101 BYN (-0,4%) до 2,5273 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5374 BYN). (Объём торгов: 34 105 700 BYN).

Курс евро также снизился на 0,0049 BYN (-0,17%) до 2,8533 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8582 BYN). (Объём торгов: 21 322 500 BYN).

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0065 BYN (+0,19%) до 3,4228 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4163 BYN). (Объём торгов: 14 055 600 BYN).

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,528 и 2,57 рубля; евро между 2,857 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.12.2021
валюта курс
EUR 2.8582
USD 2.5374
RUB 3.4163
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8533 -0.0049
USD 2.5273 -0.0101
RUB 3.4228 +0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8490 2.8570
USD 2.5240 2.5300
RUB 3.4050 3.4180
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Конвертация в банках
на 21.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1300
EUR/RUB 83.5000 84.0000
USD/RUB 74.0000 74.4500
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Финансовая информация
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