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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

15:19 20.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5374 белорусского рубля, 1 евро – 2,8582 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4163 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2956 белорусского рубля.