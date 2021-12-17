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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

14:57 17.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5321 белорусского рубля, 1 евро – 2,8683 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4376 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2904 белорусского рубля.