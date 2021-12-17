ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА


14:57 17.12.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5321 белорусского рубля, 1 евро – 2,8683 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4376 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2904 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2021
валюта курс
EUR 2.8656
USD 2.5340
RUB 3.4472
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8683 +0.0027
USD 2.5321 -0.0019
RUB 3.4376 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8640 2.8700
USD 2.5270 2.5330
RUB 3.4260 3.4380
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 83.3500 83.7500
USD/RUB 73.7000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте