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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:52 17.12.2021

В пятницу, 17 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5321 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5253 BYN). Объем торгов составил 46 060 700 BYN.

Курс евро вырос на 0,0027 BYN (+0,09%) до 2,8683 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8464 BYN). Объем торгов составил 20 869 500 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0096 BYN (-0,28%) до 3,4376 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4214 BYN). Объем торгов составил 34 804 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,533 и 2,57 рубля; евро между 2,87 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,438 и 3,53 рубля.
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EUR 2.8656
USD 2.5340
RUB 3.4472
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Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8656 +0.0192
USD 2.5340 +0.0087
RUB 3.4472 +0.0258
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Курсы в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8620 2.8700
USD 2.5270 2.5330
RUB 3.4260 3.4380
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Конвертация в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 83.3500 83.7500
USD/RUB 73.7000 73.9500
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