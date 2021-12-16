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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
13:52 17.12.2021
В пятницу, 17 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5321 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5253 BYN). Объем торгов составил 46 060 700 BYN.
Курс евро вырос на 0,0027 BYN (+0,09%) до 2,8683 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8464 BYN). Объем торгов составил 20 869 500 BYN.
В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0096 BYN (-0,28%) до 3,4376 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4214 BYN). Объем торгов составил 34 804 900 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,533 и 2,57 рубля; евро между 2,87 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,438 и 3,53 рубля.
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