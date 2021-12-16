В четверг, 16 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0087 BYN (+0,34%) до 2,534 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5253 BYN). Объем торгов составил 58 747 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0192 BYN (+0,67%) до 2,8656 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8464 BYN). Объем торгов составил 19 030 200 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал сразу на 0,0258 BYN (+0,75%) до 3,4472 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4214 BYN). Объем торгов составил 13 254 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,535 и 2,57 рубля; евро между 2,866 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,54 рубля.