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16.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:34 16.12.2021

В четверг, 16 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0087 BYN (+0,34%) до 2,534 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5253 BYN). Объем торгов составил 58 747 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0192 BYN (+0,67%) до 2,8656 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8464 BYN). Объем торгов составил 19 030 200 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал сразу на 0,0258 BYN (+0,75%) до 3,4472 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4214 BYN). Объем торгов составил 13 254 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,535 и 2,57 рубля; евро между 2,866 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2021
валюта курс
EUR 2.8464
USD 2.5253
RUB 3.4214
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Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8656 +0.0192
USD 2.5340 +0.0087
RUB 3.4472 +0.0258
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8560 2.8660
USD 2.5270 2.5350
RUB 3.4350 3.4400
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Конвертация в банках
на 16.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1340
EUR/RUB 83.0000 83.4000
USD/RUB 73.4500 73.8000
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