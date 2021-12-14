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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


15:36 15.12.2021

В среду, 15 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0089 BYN (+0,35%) до 2,5253 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5147 BYN). Объем торгов составил 65 770 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,007 BYN (+0,25%) до 2,8464 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8376 BYN). Объем торгов составил 14 151 700 BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0037 BYN (-0,11%) до 3,4214 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4264 BYN). Объем торгов составил 42 343 000 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,57 рубля; евро между 2,842 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,423 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2021
валюта курс
EUR 2.8394
USD 2.5164
RUB 3.4251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8394 +0.0018
USD 2.5164 +0.0017
RUB 3.4251 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8480 2.8500
USD 2.5260 2.5300
RUB 3.4240 3.4280
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Конвертация в банках
на 15.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 83.1000 83.4000
USD/RUB 73.7000 74.0000
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