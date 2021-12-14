В среду, 15 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0089 BYN (+0,35%) до 2,5253 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5147 BYN). Объем торгов составил 65 770 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,007 BYN (+0,25%) до 2,8464 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8376 BYN). Объем торгов составил 14 151 700 BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0037 BYN (-0,11%) до 3,4214 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4264 BYN). Объем торгов составил 42 343 000 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,57 рубля; евро между 2,842 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,423 и 3,54 рубля.