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14.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:21 14.12.2021

Во вторник, 14 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0017 BYN (+0,07%) до 2,5164 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5147 BYN). Объем торгов составил 65 770 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,0018 BYN (+0,06%) до 2,8394 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8376 BYN). Объем торгов: 14 151 700 BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0013 BYN (-0,04%) до 3,4251 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4264 BYN). Объем торгов составил 42 343 000 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,57 рубля; евро между 2,842 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,423 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2021
валюта курс
EUR 2.8376
USD 2.5147
RUB 3.4264
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8394 +0.0018
USD 2.5164 +0.0017
RUB 3.4251 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8370 2.8420
USD 2.5140 2.5190
RUB 3.4100 3.4220
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Конвертация в банках
на 14.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1310
EUR/RUB 83.1000 83.5000
USD/RUB 73.5000 73.9500
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