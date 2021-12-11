ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА


15:17 13.12.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5147 белорусского рубля, 1 евро – 2,8376 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4264 белорусского рубля, 100 гривен – 9,3657 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2021
валюта курс
EUR 2.8431
USD 2.5211
RUB 3.4255
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8376 -0.0055
USD 2.5147 -0.0064
RUB 3.4264 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8310 2.8380
USD 2.5120 2.5180
RUB 3.4160 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 82.7000 83.1500
USD/RUB 73.4000 73.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте