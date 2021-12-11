В понедельник, 13 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0064 BYN (-0,25%) до 2,5147 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5211 BYN). Объем торгов составил 52 664 700 BYN.

Курс евро снизился на 0,0055 BYN (-0,19%) до 2,8376 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8431 BYN). Объем торгов составил 14 179 600 BYN.

В свою очередь российский рубль незначительно подорожал на 0,0009 BYN (+0,03%) до 3,4264 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4255 BYN). Объем торгов составил 34 236 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,57 рубля; евро между 2,838 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,54 рубля.