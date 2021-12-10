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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:51 10.12.2021

В пятницу, 10 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0138 BYN (-0,54%) до 2,5211 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5349 BYN). Объем торгов составил 74 893 100 BYN.

Курс евро снизился сразу на 0,027 BYN (-0,94%) до 2,8431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8701 BYN). Объем торгов составил 33 599 200 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,017 BYN (-0,49%) до 3,4255 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4425 BYN). Объем торгов составил 39 129 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,519 и 2,57 рубля; евро между 2,842 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,424 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5349
RUB 3.4425
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8431 -0.027
USD 2.5211 -0.0138
RUB 3.4255 -0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8420
USD 2.5110 2.5190
RUB 3.4150 3.4250
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Конвертация в банках
на 10.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1290
EUR/RUB 82.9000 83.3000
USD/RUB 73.5000 73.9000
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