В пятницу, 10 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0138 BYN (-0,54%) до 2,5211 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5349 BYN). Объем торгов составил 74 893 100 BYN.

Курс евро снизился сразу на 0,027 BYN (-0,94%) до 2,8431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8701 BYN). Объем торгов составил 33 599 200 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,017 BYN (-0,49%) до 3,4255 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4425 BYN). Объем торгов составил 39 129 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,519 и 2,57 рубля; евро между 2,842 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,424 и 3,54 рубля.