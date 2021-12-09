В четверг, 9 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0115 BYN (-0,45%) до 2,5349 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5464 BYN). Объем торгов составил 49 366 900 BYN.

Курс евро снизился на 0,0046 BYN (-0,16%) до 2,8701 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8747 BYN). Объем торгов: 18 036 000 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,0087 BYN (-0,25%) до 3,4425 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4512 BYN). Объем торгов составил 24 574 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,536 и 2,59 рубля; евро между 2,873 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,343 и 3,53 рубля.