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09.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:52 09.12.2021

В четверг, 9 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0115 BYN (-0,45%) до 2,5349 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5464 BYN). Объем торгов составил 49 366 900 BYN.

Курс евро снизился на 0,0046 BYN (-0,16%) до 2,8701 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8747 BYN). Объем торгов: 18 036 000 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,0087 BYN (-0,25%) до 3,4425 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4512 BYN). Объем торгов составил 24 574 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,536 и 2,59 рубля; евро между 2,873 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,343 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2021
валюта курс
EUR 2.8747
USD 2.5464
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8701 -0.0046
USD 2.5349 -0.0115
RUB 3.4425 -0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8660 2.8730
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4350 3.4430
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Конвертация в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1330
EUR/RUB 83.3000 83.7000
USD/RUB 73.6000 73.7000
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