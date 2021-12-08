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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

15:57 08.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5464 белорусского рубля, 1 евро – 2,8747 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4512 белорусского рубля, 100 гривен – 9,3549 белорусского рубля.