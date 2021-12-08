В среду, 8 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0022 BYN (-0,09%) до 2,5464 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5486 BYN). Объем торгов составил 55 247 200 BYN.

Евро также незначительно подешевел на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,8747 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8758 BYN). Объем торгов составил 15 394 200 BYN.

В свою очередь курс российского рубля восстановился на 0,0167 BYN (+0,49%) до 3,4512 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4345 BYN). Объем торгов составил 46 756 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,545 и 2,59 рубля; евро между 2,871 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,345 и 3,53 рубля.