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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:49 08.12.2021
В среду, 8 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0022 BYN (-0,09%) до 2,5464 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5486 BYN). Объем торгов составил 55 247 200 BYN.
Евро также незначительно подешевел на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,8747 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8758 BYN). Объем торгов составил 15 394 200 BYN.
В свою очередь курс российского рубля восстановился на 0,0167 BYN (+0,49%) до 3,4512 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4345 BYN). Объем торгов составил 46 756 800 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,545 и 2,59 рубля; евро между 2,871 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,345 и 3,53 рубля.
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