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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

14:56 07.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5486 белорусского рубля, 1 евро – 2,8758 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4345 белорусского рубля, 100 гривен – 9,3248 белорусского рубля.