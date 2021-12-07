ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:55 07.12.2021

Во вторник,7 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0051 BYN (+0,2%) до 2,5486 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5435 BYN). Объем торгов составил 57 252 800 BYN.

Евро подорожал практически в том же объеме: 0,0057 BYN (+0,2%), составив 2,8758 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8701 BYN). Объем торгов составил 8 868 990BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился сразу на 0,0205 BYN (-0,59%) до 3,4345 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,455 BYN). Объем торгов составил 17 558 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,555 и 2,59 рубля; евро между 2,882 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,434 и 3,53 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5435
RUB 3.4550
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8758 +0.0057
USD 2.5486 +0.0051
RUB 3.4345 -0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8700 2.8770
USD 2.5420 2.5460
RUB 3.4300 3.4370
подробнее

Конвертация в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1310
EUR/RUB 83.5000 83.9000
USD/RUB 73.9000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте