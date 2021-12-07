Во вторник,7 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0051 BYN (+0,2%) до 2,5486 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5435 BYN). Объем торгов составил 57 252 800 BYN.

Евро подорожал практически в том же объеме: 0,0057 BYN (+0,2%), составив 2,8758 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8701 BYN). Объем торгов составил 8 868 990BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился сразу на 0,0205 BYN (-0,59%) до 3,4345 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,455 BYN). Объем торгов составил 17 558 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,555 и 2,59 рубля; евро между 2,882 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,434 и 3,53 рубля.