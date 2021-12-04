В понедельник, 6 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,001 BYN (-0,05%) до 2,5435 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5448 BYN). Объем торгов составил 49 442 800 BYN.

Курс евро практически не изменился по сравнению с пятницей, составив 2,8701 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8702 BYN). Объем торгов составил 28 046 400 BYN.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0007 BYN (+0,02%) до 3,455 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4543 BYN). Объем торгов составил 45 446 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,59 рубля; евро между 2,872 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,451 и 3,53 рубля.