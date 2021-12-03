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УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ ТОРГОВОГО ДНЯ ПО СДЕЛКАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БВФБ


11:33 06.12.2021

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 2 декабря 2021 года утвердило изменения в регламенте торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг на бирже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения разработаны в целях развития института Центрального контрагента (ЦК) на организованном рынке ценных бумаг.

В частности, в целях внедрения института ЦК в режимах торгов «форвардные сделки» и «РЕПО определены допустимые временные границы торгов и послеторговых периодов для сделок с кодами расчетов SCCP-T+n и SCCPREPO, а также оптимизирован и дополнен список выходных документов, формируемых по результатам процедуры коррекции.

Для торгов в режиме «дискретный аукцион» изменен порядок определения времени начала и завершения периода сбора и периода удовлетворения заявок (устанавливается на основании информационного сообщения инициатора о проведении торгов в режиме «дискретный аукцион»).

Кроме того, исключены нормы о регистрации ведущим торгов в торговой системе распоряжений на разблокирование ценных бумаг и о подписании ведущим торгов ведомостей состояния позиций по ценным бумагам и денежным средствам в случаях, предусмотренных регламентом.

Временные границы совершения операций в послеторговые периоды приведены в соответствие графику приема и обработки электронных платежных документов и электронных сообщений системой BISS.

О дате вступления в силу этих изменений будет сообщено дополнительно.
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