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УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ ТОРГОВОГО ДНЯ ПО СДЕЛКАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БВФБ
11:33 06.12.2021
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 2 декабря 2021 года утвердило изменения в регламенте торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг на бирже.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения разработаны в целях развития института Центрального контрагента (ЦК) на организованном рынке ценных бумаг.
В частности, в целях внедрения института ЦК в режимах торгов «форвардные сделки» и «РЕПО определены допустимые временные границы торгов и послеторговых периодов для сделок с кодами расчетов SCCP-T+n и SCCPREPO, а также оптимизирован и дополнен список выходных документов, формируемых по результатам процедуры коррекции.
Для торгов в режиме «дискретный аукцион» изменен порядок определения времени начала и завершения периода сбора и периода удовлетворения заявок (устанавливается на основании информационного сообщения инициатора о проведении торгов в режиме «дискретный аукцион»).
Кроме того, исключены нормы о регистрации ведущим торгов в торговой системе распоряжений на разблокирование ценных бумаг и о подписании ведущим торгов ведомостей состояния позиций по ценным бумагам и денежным средствам в случаях, предусмотренных регламентом.
Временные границы совершения операций в послеторговые периоды приведены в соответствие графику приема и обработки электронных платежных документов и электронных сообщений системой BISS.
О дате вступления в силу этих изменений будет сообщено дополнительно.
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