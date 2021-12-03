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03.12.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:20 03.12.2021

В пятницу, 3декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,5448 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5438 BYN). Объем торгов составил 37 999 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0093 BYN (-0,32%) до 2,8702 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8795 BYN). Объем торгов составил 75 125 900 BYN).

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0152 BYN (+0,44%) до 3,4543 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4391 BYN). Объем торгов составил 60 675 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,542 и 2,59 рубля; евро между 2,873 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2021
валюта курс
EUR 2.8795
USD 2.5438
RUB 3.4391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8702 -0.0093
USD 2.5448 +0.001
RUB 3.4543 +0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8650 2.8710
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.4400 3.4500
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Конвертация в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 83.1000 83.4000
USD/RUB 73.6000 73.9000
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Финансовая информация
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