В пятницу, 3декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,5448 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5438 BYN). Объем торгов составил 37 999 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0093 BYN (-0,32%) до 2,8702 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8795 BYN). Объем торгов составил 75 125 900 BYN).

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0152 BYN (+0,44%) до 3,4543 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4391 BYN). Объем торгов составил 60 675 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,542 и 2,59 рубля; евро между 2,873 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,53 рубля.