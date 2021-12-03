|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
14:20 03.12.2021
В пятницу, 3декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,5448 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5438 BYN). Объем торгов составил 37 999 000 BYN.
Евро подешевел на 0,0093 BYN (-0,32%) до 2,8702 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8795 BYN). Объем торгов составил 75 125 900 BYN).
В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0152 BYN (+0,44%) до 3,4543 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4391 BYN). Объем торгов составил 60 675 100 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,542 и 2,59 рубля; евро между 2,873 и 2,91 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,53 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
Курсы в банках
на 03.12.2021
Конвертация в банках
на 03.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте