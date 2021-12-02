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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:00 02.12.2021

В четверг, 2 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0041 BYN (+0,16%) до 2,5438 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5397 BYN). Объем торгов составил 60 797 200 BYN.

Евро подорожал на 0,0063 BYN (+0,22%) до 2,8795 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8732 BYN). Объем торгов составил 13 041 200 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0035 BYN (+0,1%) до 3,4391 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4356 BYN). Объем торгов составил 34 418 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,544 и 2,6 рубля; евро между 2,882 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2021
валюта курс
EUR 2.8732
USD 2.5397
RUB 3.4356
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8795 +0.0063
USD 2.5438 +0.0041
RUB 3.4391 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8760 2.8800
USD 2.5400 2.5430
RUB 3.4270 2.4390
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Конвертация в банках
на 02.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 83.7000 84.0000
USD/RUB 73.9000 74.3000
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