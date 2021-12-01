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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА BR191,00 МЛН И $1,2 МЛРД


11:16 02.12.2021

Министерство финансов Беларуси с 1 января по 30 ноября 2021 г. реализовало на внутреннем финансовом рынке государственных облигаций на Br191,00 млн и $1237,55 млн в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br191,00 млн и $1205,02 млн в эквиваленте; облигаций на предъявителя – $32,53 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $26,69 млн.
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