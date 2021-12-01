Министерство финансов Беларуси с 1 января по 30 ноября 2021 г. реализовало на внутреннем финансовом рынке государственных облигаций на Br191,00 млн и $1237,55 млн в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br191,00 млн и $1205,02 млн в эквиваленте; облигаций на предъявителя – $32,53 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $26,69 млн.